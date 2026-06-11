Смыть может уже в августе: скандальная дамба в Костанайской области снова под угрозой

О проблемах с дамбой между небольшим поселком Козыревка района Беимбета Майлина и крупным поселком Октябрьским, находящемся в ведении моногорода Лисаковск, активно пишут последние два года. Она привлекла всеобщее внимание после трагедии, которая произошла летом 2024 года. После сброса воды с Верхнетобольского водохранилища дамбу сильно размыло, но жители двух поселков все равно по ней ходили. В августе произошло ЧП: при переходе утонул 8-летний мальчик. О трагедии стало известно на всю республику, поэтому местные власти приняли решение о строительстве нового моста. Однако он так и не появился и, как утверждают власти района, в ближайшее время вряд ли появится, а из-за предстоящего сброса воды дамбу вновь может смыть.

Жители против сноса

Крупный поселок городского типа Октябрьский, территориально и административно относящийся в Лисаковску, расположен от небольшой Козыревки всего в трех километрах, но их разделяет река. Для удобства жителей в советское время было принято решение отсыпать дамбу, хотя она до сих пор не значится, как официальное сооружение. Почти за полвека сооружение стало настоящей переправой жизни.

В последние годы количество дворов в Козыревке стремительно сократилось из-за полной не перспективности поселка. На данный момент осталось всего коло 20 дворов, и практически все взрослые и дети ходят в Октябрьский через дамбу.

В весенний и осенний периоды при активном сбросе воды с Верхнетобольского водохранилища, насыпь смывает. Когда потоки воды немного успокаиваются, жители идут по камням, а машины делают круг через Лисаковск.

После трагедии 2024 года, аким Лисаковска Азамат Ибраев предложил снести переправу, но жители Козыревки были против и от сноса пришлось отказаться.

"Мы и сейчас против сноса дамбы! Нам тут по прямой всего 2-3 километра до работы и школы в Октябрьском, а нам предлагали ездить в Новоильиновку за 7 километров. Но у многих нет машин, а автобусного сообщения нет. Как добираться в аптеки и магазины?" - рассказала жительница Козыревки Светлана.

Один не довезли, второй - не начали

Построить полноценный мост вместо слабой дамбы планировали еще в прошлом году. Обещали, что это будет первый в регионе разборный мост, который просто привезут из другого региона и соберут на месте. Но моста жители не увидели.

"Этот разборный мост даже не доехал до нашего района. Его притащили на станцию Кушмурун, а дальше не повезли. Выяснилось, что с учетом нашего рельефа и скалистой местности мост нельзя будет возвести, и конструкция просто не прошла экспертизу", - сообщил Азамат Калакпасов, аким Новоильиновского сельского округа района Беимбета Майлина, к которому относится поселок Козыревка.

Фото Аскар Кенжетаев.

Решение отказаться от строительства разборного моста приняли уже после того, как районные власти провели большую подготовительную работу. Выделили средства для восстановления дорожного покрытия. Согласно новому проекту, будущую переправу сместили со стороны Козыревки вправо, поэтому она уперлась в лесопосадку со стороны Октябрьского и пришлось вырубить часть деревьев. На месте дамбы появились бетонные блоки для укрепления моста, которые по сей день лежат без дела.

"Все эти подготовительные работы оказались напрасными, когда проект по строительству разборного моста завернули. Но мост все равно обещали, теперь уже обычный бетонный. Районный бюджет выделил на разработку ПСД около 40 млн тенге, обещали, что к концу прошлого года начнут строительство. Но в итоге деньги вернули в бюджет и на сегодняшний день нет ни моста, ни нормальной переправы", - признал аким Новоильинского сельского округа.

Сейчас переправа осталась той же: куча глины и земли, укатанная тракторами и ничем не укрепленная. При первом большом сбросе воды ее снова может размыть.

"И тогда вновь будет скандал на всю республику! А мы ничего сделать не можем. В районном бюджете нет средств даже на разработку ПСД, а на строительство моста нужно около 2,5-3 млрд тенге – это огромные средства даже для бюджета республики. Но куда бы я не обратился - на всех уровнях тишина", - сетует аким Новоильиновского сельского округа.

Хотя, по его словам, строительство моста - единственное верное решение. Ведь он необходим не только жителям 20-ти дворов Козыревки, но и всему Новоильновскому сельскому округу, в составе которого несколько поселков, где проживает более 2000 человек.

Может смыть уже в августе

Аким поселка Октябрьский – Ерлан Бектанов отметил, что территориально дамба к ним не относится, но козыревские дети учатся в их школе.

"На данный момент всего три школьника, которые проживают в Козыревке, но они категорически не хотят переходить в другие школы. Родителям предлагали перевести их к школу Новоильиновки, что в 7 км от Козыревки, они отказались", - отметил Ерлан Бектанов.

Что касается сброса воды, то аким подтвердил, что он происходит дважды в год. И при интенсивности сброса на уровне 20 метров в секунду дамбу смывает. Очередной сброс ждут в августе поэтому опасность сноса дамбы повышается с каждым днем.

Фото Аскар Кенжетаев.

В КФ РГП "Казводхоз" нам подтвердили, что пока идет санитарный сброс воды на уровне 1,1 куб/сек, поэтому сейчас дамбе ничего не угрожает.

"Но уже в августе мы планируем увеличить сброс до 20 м/сек. Такой уровень, насколько нам известно, дамба уже не выдерживает. У нас свои нормы и мы не можем их игнорировать", - отметили в "Казводхозе".

Денег нет, жилья - тоже

Что же случилось со вторым проектом бетонного места, на реализацию которого уже успели выделить около 40 млн тенге? В управлении экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области нам сообщили, что не в курсе заявки на строительство нового моста между Козыревкой и Октябрьским.

"Мы работаем только по заявкам от управлений, которые их подают и рассматриваем целесообразность выделения средств. Строительством мостов занимается управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, но от них заявка на возведение моста не поступала", - сообщила заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Ольга Попова.

В свою очередь исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ района Беимбета Майлина Донас Жаксиликов сообщил нам, что 40 млн тенге, которые областной бюджет выделил для разработки ПСД на бетонный мост – вернули.

«Период строительства на тот момент закончился, и мы бы не успели разработать ПСД, поэтому деньги пришлось вернуть. А в этом году в областном бюджете денег нет. Но проблема осталась и дамбу действительно скоро может смыть и будет новый скандал», - констатирует Донас Жаксиликов.

По его словам, проблема с переправой не просто осталась, а усугубилась. Из-за того, что ее сдвинули, у старой дамбы убрали бетонные блоки.

«Сейчас даже после сильных дождей дамбу подмывает, не говоря уже о сбросе воды. Мы пытаемся своими силами ее подсыпать - просим щебень у местных предпринимателей, но этого хватает ненадолго», - говорит Жаксиликов.

Сомнения по поводу того, что республиканский бюджет вряд ли выделит около 3 млрд тенге на строительство переправы между двумя небольшими поселками выражал один из подрядчиков, который вел подготовительные работы в этом месте. Руководитель местного ТОО отмечал, что козыревских жителей проще расселить в Октябрьский, чем тратить миллиардные суммы на строительство.