Сначала референдум – потом прорубь: столичные моржи проголосовали на участке в Астане
Сегодня 2026, 07:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
139Фото: BAQ.KZ/Арман Мухатов
Избирательный участок №317 в Астане начал работу в 7:00. Одними из первых на голосование пришли участники клуба зимнего плавания «Бодрость» – закаленные горожане появились на участке в футболках, передает BAQ.KZ.
По словам организатора клуба Талгата Калыкова, члены объединения заранее договорились прийти на референдум и поддержать голосование. Он отметил, что сегодня в клубе активно занимается и молодежь.
«Сегодня 15 марта, референдум. Мы все пришли на референдум. Заранее обговорили, согласны. Клуб “Моржа и Бодрость” занимается зимним плаванием. У нас в клубе сейчас в основном молодежи много, тоже молодежь поддерживает. Сейчас после референдума мы отсюда сразу пойдем к себе купаться. Всем, кто с нами, присоединяйтесь. Мы только за здоровый образ жизни», – сказал Талгат Калыков.
