По словам организатора клуба Талгата Калыкова, члены объединения заранее договорились прийти на референдум и поддержать голосование. Он отметил, что сегодня в клубе активно занимается и молодежь.

«Сегодня 15 марта, референдум. Мы все пришли на референдум. Заранее обговорили, согласны. Клуб “Моржа и Бодрость” занимается зимним плаванием. У нас в клубе сейчас в основном молодежи много, тоже молодежь поддерживает. Сейчас после референдума мы отсюда сразу пойдем к себе купаться. Всем, кто с нами, присоединяйтесь. Мы только за здоровый образ жизни», – сказал Талгат Калыков.