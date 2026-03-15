  • Сначала референдум – потом прорубь: столичные моржи проголосовали на участке в Астане

Сначала референдум – потом прорубь: столичные моржи проголосовали на участке в Астане

Сегодня 2026, 07:52
BAQ.KZ/Арман Мухатов Сегодня 2026, 07:52
Сегодня 2026, 07:52
Фото: BAQ.KZ/Арман Мухатов

Избирательный участок №317 в Астане начал работу в 7:00. Одними из первых на голосование пришли участники клуба зимнего плавания «Бодрость» – закаленные горожане появились на участке в футболках, передает BAQ.KZ.

По словам организатора клуба Талгата Калыкова, члены объединения заранее договорились прийти на референдум и поддержать голосование. Он отметил, что сегодня в клубе активно занимается и молодежь.

«Сегодня 15 марта, референдум. Мы все пришли на референдум. Заранее обговорили, согласны. Клуб “Моржа и Бодрость” занимается зимним плаванием. У нас в клубе сейчас в основном молодежи много, тоже молодежь поддерживает. Сейчас после референдума мы отсюда сразу пойдем к себе купаться. Всем, кто с нами, присоединяйтесь. Мы только за здоровый образ жизни», – сказал Талгат Калыков.

