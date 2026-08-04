В Актобе молодой человек обратился в полицию и сообщил, что несколько человек угрожают ему и требуют 2 млн тенге. Подозреваемых задержали во время передачи денег.

История началась еще в конце 2025 года. По предварительным данным, трое молодых людей завладели телефоном потерпевшего.

После этого требования продолжились. Молодому человеку сообщили, что он должен передать еще 2 млн тенге. Какими были угрозы и сколько времени продолжалось давление, полиция пока не уточняет.

Потерпевший решил обратиться за помощью. После заявления сотрудники полиции начали оперативно-розыскные мероприятия.

Передачу денег провели под контролем полиции

Оперативники установили личности предполагаемых вымогателей. Дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников полиции.

В назначенный момент потерпевший пришел передать требуемую сумму. Когда деньги оказались у подозреваемых, полицейские вмешались.

Троих молодых людей задержали с поличным и доставили в отдел полиции.

По факту вымогательства начато досудебное расследование. Следователям предстоит восстановить всю последовательность событий, установить роль каждого участника и проверить другие возможные эпизоды.

Дома нашли пистолет, нож и патрон

После задержания полиция получила разрешение на обыск по месту жительства одного из подозреваемых.

В доме нашли травматический пистолет, нож и один патрон 16-го калибра, предназначенный для гладкоствольного охотничьего ружья.

Изъятые предметы направили на экспертизу. Специалисты должны определить их характеристики и установить, законно ли они хранились.

После получения заключений действиям владельца дадут отдельную правовую оценку.

В полиции призвали не соглашаться на требования вымогателей и сразу обращаться за помощью. Чем раньше поступает заявление, тем больше шансов пресечь передачу денег и задержать подозреваемых с доказательствами.