Сначала забрали телефон, затем потребовали 2 млн тенге: в Актобе задержали вымогателей
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В Актобе молодой человек обратился в полицию и сообщил, что несколько человек угрожают ему и требуют 2 млн тенге. Подозреваемых задержали во время передачи денег.
История началась еще в конце 2025 года. По предварительным данным, трое молодых людей завладели телефоном потерпевшего.
После этого требования продолжились. Молодому человеку сообщили, что он должен передать еще 2 млн тенге. Какими были угрозы и сколько времени продолжалось давление, полиция пока не уточняет.
Потерпевший решил обратиться за помощью. После заявления сотрудники полиции начали оперативно-розыскные мероприятия.
Передачу денег провели под контролем полиции
Оперативники установили личности предполагаемых вымогателей. Дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников полиции.
В назначенный момент потерпевший пришел передать требуемую сумму. Когда деньги оказались у подозреваемых, полицейские вмешались.
Троих молодых людей задержали с поличным и доставили в отдел полиции.
По факту вымогательства начато досудебное расследование. Следователям предстоит восстановить всю последовательность событий, установить роль каждого участника и проверить другие возможные эпизоды.
Дома нашли пистолет, нож и патрон
После задержания полиция получила разрешение на обыск по месту жительства одного из подозреваемых.
В доме нашли травматический пистолет, нож и один патрон 16-го калибра, предназначенный для гладкоствольного охотничьего ружья.
Изъятые предметы направили на экспертизу. Специалисты должны определить их характеристики и установить, законно ли они хранились.
После получения заключений действиям владельца дадут отдельную правовую оценку.
В полиции призвали не соглашаться на требования вымогателей и сразу обращаться за помощью. Чем раньше поступает заявление, тем больше шансов пресечь передачу денег и задержать подозреваемых с доказательствами.
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