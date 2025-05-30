В соцсетях распространилось видео из села Каргалы Алматинской области, где подрядчики сначала закатали люки в асфальт, а затем начали вскрывать только что уложенное дорожное покрытие, передает BAQ.KZ.

Пользователи саркастично комментируют происходящее:

"Цирк", "Асфальт всему голова", "Почему нельзя сначала подумать, потом класть?".

В ответ на публикацию акимат Жамбылского района сообщил, что на улице Сагеева действительно проводятся строительно-монтажные работы в рамках проекта среднего ремонта дороги. Уточняется, что установка и регулировка уровня колодезных люков осуществляется в соответствии со строительными нормами — согласно своду правил СП РК 3.03-101-2013 "Автомобильные дороги".

"Согласно требованиям, люки на проезжей части должны быть установлены строго на одном уровне с верхним слоем дорожного покрытия. Поэтому работы по их поднятию проводятся после укладки базового слоя асфальта", — отметили в акимате.

Тем не менее, критики в адрес подрядчиков в комментариях не утихают: жители требуют более логичного и заранее спланированного подхода, чтобы не тратить лишние ресурсы и не разрушать только что уложенные участки дороги.