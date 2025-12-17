Обширный циклон сохранит своё влияние на большую часть территории Казахстана. В связи с этим в стране продолжатся снег и метель, а на юге и юго-востоке прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололёд и метель в горных районах. По данным синоптиков, 18 декабря в ряде регионов ожидаются сильные осадки.

По всей республике сохранится порывистый ветер скоростью 15–20 метров в секунду, местами с усилением до 23–28 метров в секунду. В южных и юго-восточных регионах в ночные и утренние часы ожидаются туманы.

Температурный фон в ближайшие дни изменится. В западных регионах ночью прогнозируется повышение температуры от 3–18 градусов мороза до 0–5 градусов мороза, днём ожидается от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. На северо-западе страны ночные температуры повысятся от 7–23 до 0–15 градусов мороза, днём они будут колебаться от 3–15 до 0–5 градусов мороза.

В северных и центральных регионах ночью ожидается повышение температуры от 15–23 до 5–15 градусов мороза, днём прогнозируется от 10–18 до 3–8 градусов мороза. В восточных регионах ночью температура повысится от 12–28 до 7–20 градусов мороза, днём ожидается от 7–18 до 5–15 градусов мороза.

На юге страны ночью прогнозируется повышение температуры от 3–20 до 3–12 градусов мороза, днём основной фон составит 0–8 градусов мороза. На юго-востоке ночью и днём ожидается температура в пределах 0–5 градусов, в горных районах — 8–13 градусов мороза.

Синоптики отмечают, что погодные условия будут оставаться сложными, в связи с чем жителям и службам рекомендуется учитывать прогноз при планировании поездок и работ на открытом воздухе.