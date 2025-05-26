Сегодня, 20:18

Сегодня, 20:18

В Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за грозы, снега, пыльной бури, дождя, ветра и высокой пожарной опасности, передает BAQ.KZ.

В Жетысу ожидаются ветер, сильный дождь, гроза, высокая пожарная опасность.

В ЗКО – высокая пожарная опасность.

Пыльная буря, ветер, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

Сильные дожди, снег, ветер, заморозки и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в ВКО и Павлодарской области.

В области Абай – ветер, заморозки и высокая пожарная опасность.

Гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Туркестанской и Жамбылской областях.

Гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Шымкенте.

Туман и заморозки ожидаются в Карагандинской области.

Ветер и высокая пожарная опасность – в Мангистау и Улытау.

Пыльная буря и ветер – в Атырауской области.

Ветер, заморозки и высокая пожарная опасность – в Актюбинской области.

Туман, гроза, ветер и заморозки – в СКО, Акмолинской и Костанайской областях.

Заморозки – в Улытау.