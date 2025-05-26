Снег, дождь и грозы: штормовое предупреждение объявили почти во всем Казахстане
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.
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В Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за грозы, снега, пыльной бури, дождя, ветра и высокой пожарной опасности, передает BAQ.KZ.
В Жетысу ожидаются ветер, сильный дождь, гроза, высокая пожарная опасность.
В ЗКО – высокая пожарная опасность.
Пыльная буря, ветер, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
Сильные дожди, снег, ветер, заморозки и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в ВКО и Павлодарской области.
В области Абай – ветер, заморозки и высокая пожарная опасность.
Гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Туркестанской и Жамбылской областях.
Гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Шымкенте.
Туман и заморозки ожидаются в Карагандинской области.
Ветер и высокая пожарная опасность – в Мангистау и Улытау.
Пыльная буря и ветер – в Атырауской области.
Ветер, заморозки и высокая пожарная опасность – в Актюбинской области.
Туман, гроза, ветер и заморозки – в СКО, Акмолинской и Костанайской областях.
Заморозки – в Улытау.