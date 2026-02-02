Согласно консультативному синоптическому прогнозу Казгидромета, февраль 2026 года в Казахстане ожидается теплым, с умеренным количеством осадков, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП Казгидромет.

На большей части страны средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1–2°, около нормы – на юго-востоке. Осадки предполагаются близкими к климатической норме, при этом в северо-западной половине, а также в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны они будут выше нормы.

В первой декаде месяца:

– Запад и северо-запад (Актюбинская область): ночные температуры опустятся до −23…−28°, дневные — до −15…−23°, к концу декады морозы ослабнут.

– Север, центр, восток: кратковременное повышение температур до −2…−10° ночью и −4…+1° днем, к концу декады снова похолодание.

– Юго-запад, юг, юго-восток: ночные температуры колеблются от −5…+5° до −3…−11°, днем — +3…+17°, затем ожидается похолодание до −8…0°.

В целом в феврале на большей части страны наиболее холодные дни прогнозируются в первой и второй декадах. Ночные температуры могут опускаться до −21…−30°, в горных районах востока до −35°, дневные — до −13…−20°. В отдельные дни ожидаются кратковременные оттепели.

В южной половине страны ночью температура будет колебаться от −5…+5° до −3…−15°, днем — от −10…0° до +8…+17°.

Осадки на севере прогнозируются преимущественно в виде снега, на юго-западе и юге — дождь и мокрый снег. Также ожидаются туманы, гололёд, усиление ветра, а на севере страны — метели.