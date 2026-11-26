Зима напоминает о себе сразу в нескольких регионах Казахстана. Осадки в виде снега и дождя со снегом ожидаются в 13 областях страны. Вместе с ними на республиканские трассы может прийти еще один нежелательный спутник – гололедица.

Непогода прогнозируется в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. В списке также Восточно-Казахстанская область и области Абай, Жетысу и Ұлытау.

На отдельных участках республиканских автодорог возможны ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие. В таких условиях привычная скорость может оказаться опасной, а резкий маневр – обернуться серьезными последствиями.

Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и отказаться от резких перестроений и торможений.

Уточнить обстановку на республиканских трассах можно круглосуточно по номеру 1403.