Снег, гололед и заморозки до минус 7: Казгидромет предупредил казахстанцев

В Казахстане 3 ноября ожидаются снег, гололед, сильный ветер и туманы. В некоторых регионах ударят ночные заморозки, а на западе и юге страны сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Казгидромет объявил штормовые предупреждения сразу для нескольких областей.

Где ждать снега и гололеда

Наиболее сложные погодные условия прогнозируются в Восточно-Казахстанской области. Ночью здесь ожидаются дождь и снег, гололед, а в горах временами сильный снегопад. Днем осадки сохранятся на севере, востоке и юге региона.

Местами ожидается туман. Порывы западного и северо-западного ветра на севере и юге области достигнут 15–20 метров в секунду.

В области Абай ночью прогнозируются дождь со снегом и гололед. На севере и востоке ночью и утром возможен туман, а на юго-западе ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, ожидается гололед. Днем ветер на севере, востоке и юге региона усилится до 15–20 метров в секунду.

Где ударят заморозки

В области Жетісу ночью 3 ноября температура опустится до минус 2–7 градусов. В Талдыкоргане ожидаются заморозки до минус 3–5 градусов.

В Кызылординской области ночные заморозки до минус 1–6 градусов прогнозируются с 3 по 5 ноября.

На севере Алматинской области ночью 3 ноября ожидаются заморозки до минус 3 градусов.

Астану и другие города накроет туман

В Астане ночью и утром 3 ноября прогнозируется туман.

Аналогичное предупреждение действует для Кокшетау, Караганды, Уральска и Петропавловска.

Туман ожидается в отдельных районах Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Актюбинской областей.

В горных районах Жамбылской области возможны туман и порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

В районе Алакольских озер в области Жетісу скорость ветра при порывах достигнет 15–20 метров в секунду. Такой же ветер прогнозируется в горах Алматинской области, включая горные районы Алматы.

Где сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Несмотря на ноябрьскую погоду, в ряде регионов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На 3 ноября предупреждение действует в Атырауской области, включая Атырау, в отдельных районах Актюбинской, Мангистауской областей и области Ұлытау.

В области Жетісу чрезвычайная пожарная опасность сохранится на востоке 3–4 ноября. В Кызылординской области, включая Кызылорду, предупреждение действует до 5 ноября.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в отдельных районах Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей. В Алматы, Конаеве, Актау, Таразе, Туркестане и Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.

По прогнозу Казгидромета на 3–5 ноября, на большей части страны будет преобладать погода без осадков. При этом 4–5 ноября на западе Казахстана с приближением циклона ожидаются дожди, местами сильные.