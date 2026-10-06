Снег, гололёд и плохая видимость: водителей предупредили об изменении погоды
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В ближайшие дни в Казахстане ожидается неустойчивая погода с резкими температурными контрастами между регионами. Из-за прохождения атмосферных фронтов на севере и в центре страны прогнозируются дождь с мокрым снегом и снег, понижение температуры, усиление ветра и ухудшение видимости.
Неблагоприятные погодные условия могут осложнить дорожную обстановку как на республиканских трассах, так и на местных дорогах. При понижении температуры мокрое покрытие может стать скользким, а осадки и туман – снизить видимость.
Министерство транспорта рекомендует водителям:
- заранее проверять прогноз погоды и состояние дорог по маршруту;
- учитывать погодные условия при планировании поездки;
- соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию;
- проявлять особую осторожность на мостах, путепроводах и открытых участках дорог;
- при резком ухудшении погоды по возможности отложить поездку.
Информацию о состоянии дорог республиканского значения можно получить в круглосуточном колл-центре «ҚазАвтоЖол» по номеру 1403.
Водителям рекомендуется следить за прогнозом погоды и дорожной обстановкой и учитывать их при планировании поездок.
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