По данным "Казгидромета", 5 декабря в 16 регионах страны и Астане ожидается штормовая погода, передает BAQ.KZ. На дорогах прогнозируются гололёд, низовая метель и снег, местами сильные осадки. Ветер будет порывистым: на севере, востоке и западе некоторых областей порывы достигнут 15–20 м/с.

В горных районах Жетысу, Туркестанской и Жамбылской областей ожидается туман, в районе Алакольских озёр порывы ветра составят 15–20 м/с. Гололёд и туман прогнозируются в Карагандинской, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Актюбинской и других областях. В Астане также ожидается гололёд, в Уральске и Шымкенте – туман.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Абайской областях прогнозируют снег, низовую метель и гололёд, в отдельных районах сильный снег. Жителям и водителям рекомендуется соблюдать осторожность, особенно на дорогах и в горных районах, а также следить за обновлениями метеослужбы.