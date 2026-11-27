Погода может превратить поездку по Казахстану в настоящее испытание: дождь со снегом, метели и скользкое дорожное покрытие повышают риск аварий, а внезапный снежный занос способен надолго остановить автомобиль посреди трассы. Водителей призывают быть осторожнее, а в МЧС напоминают, как действовать, если непогода застала в пути.

По данным «КазАвтоЖола», осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Ұлытау.

На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия. Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом состояния дороги и избегать резких манёвров. Актуальную информацию о состоянии республиканских трасс можно получить круглосуточно по номеру 1403.

Но опасность не ограничивается гололедицей. Снежные заносы, дорожные происшествия и резкая смена погоды могут создать угрозу жизни и здоровью людей. В МЧС напоминают: если автомобиль оказался в снежном плену или дальнейшее движение стало невозможным, не стоит пытаться любой ценой выбраться самостоятельно.

По возможности необходимо оставаться в машине, сообщить о своём местонахождении спасателям по единому номеру 112 и ожидать помощи.

При звонке важно назвать точное местоположение или километр автодороги, описать произошедшее, сообщить количество людей, нуждающихся в помощи, наличие пострадавших и контактный номер телефона.

В ведомстве также советуют перед поездкой проверять прогноз погоды и предупреждения о дорожной обстановке. Зимой лучше заранее оценить риски маршрута, чем оказаться в ситуации, когда каждый следующий километр даётся ценой безопасности.