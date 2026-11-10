Снег и дождь со снегом: автомобилистов предупреждают о сложной дорожной обстановке

Сегодня в ряде регионов Казахстана прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются в Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Улытау.

На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и учитывать состояние дорожного покрытия.