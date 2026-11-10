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Снег и дождь со снегом: автомобилистов предупреждают о сложной дорожной обстановке

10 Ноября 2026, 09:39
АВТОР
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BAQ.KZ 10 Ноября 2026, 09:39
10 Ноября 2026, 09:39
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Фото: BAQ.KZ

Сегодня в ряде регионов Казахстана прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются в Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Улытау.

На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и учитывать состояние дорожного покрытия.

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