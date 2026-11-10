Снег и дождь со снегом: автомобилистов предупреждают о сложной дорожной обстановке
10 Ноября 2026, 09:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
10 Ноября 2026, 09:3910 Ноября 2026, 09:39
57Фото: BAQ.KZ
Сегодня в ряде регионов Казахстана прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются в Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Улытау.
На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и учитывать состояние дорожного покрытия.
Самое читаемое
- Экопарк Костаная: Зеленый массив рядом с городом притягателен, но мало доступен
- Кокшетау впервые принимает чемпионат Казахстана по женскому волейболу
- Женщина прыгнула с Центрального моста в реку Жайык в Атырау
- «Полковники с поклоном»: в Алматы наказали женщину, хваставшуюся связями в полиции
- В Астане расследуют гибель двух подростков