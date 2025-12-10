10 декабря 2025 года в ряде регионов Казахстана ожидаются осадки в виде дождя со снегом и мокрого снега, что может осложнить обстановку на республиканских автодорогах, передаёт BAQ.KZ.

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской и Павлодарской областях, а также в областях Жетысу и Абай.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила безопасности, а также учитывать возможное ухудшение видимости и образование гололедицы.

Дополнительную информацию о состоянии трасс можно получить круглосуточно по номеру колл-центра 1403.