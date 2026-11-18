Снег и гололед поставили трассы на паузу: в двух областях ограничили движение автомобилей
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Зимняя погода вмешалась в дорожное движение Костанайской области. Из-за снега, сильного ветра и гололеда на нескольких участках республиканских трасс ввели ограничения для автомобилей, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю.
Ограничения начали действовать 18 ноября с 10:00. Они распространяются на следующие участки:
- Трасса «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ»:
- км 418–539 — от поселка Карабалык до Костаная;
- км 555–685 — от города Тобола до поселка Сарыколь.
- Трасса «Костанай – Аулиеколь – Сурган»: км 7-108 – от Тобыла до Аулиеколя.
- Трасса «Костанай – Мамлютка»: км 250-404 – от Узунколя до Тобыла.
На трассе, соединяющей Костанайскую и Актюбинскую области, ввели ограничения движения для всех видов автотранспорта. Проехать не получится сразу на двух участках общей протяженностью 293 километра.
Ограничения вступили в силу 18 ноября в 11:00. В Костанайской области закрыт отрезок автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» с 168-го по 309-й километр — от поселка Денисовка до границы Актюбинской области.
В соседней Актюбинской области движение ограничили на продолжении этой же трассы — с 309-го по 461-й километр, от границы Костанайской области до поселка Т. Жургенова.
Таким образом, ограничения затронули сразу два региона и практически весь участок дороги между Денисовкой и поселком Т. Жургенова.
Предварительно открыть движение планируют 18 ноября в 17:00. Однако сроки могут зависеть от погодной и дорожной обстановки.
Уточнить информацию о состоянии трасс и действующих ограничениях можно по круглосуточному номеру Колл-центра 1403.
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