Зимняя погода вмешалась в дорожное движение Костанайской области. Из-за снега, сильного ветра и гололеда на нескольких участках республиканских трасс ввели ограничения для автомобилей, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю.

Ограничения начали действовать 18 ноября с 10:00. Они распространяются на следующие участки:

Трасса «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ»: км 418–539 — от поселка Карабалык до Костаная; км 555–685 — от города Тобола до поселка Сарыколь.

Трасса «Костанай – Аулиеколь – Сурган»: км 7-108 – от Тобыла до Аулиеколя.

км 7-108 – от Тобыла до Аулиеколя. Трасса «Костанай – Мамлютка»: км 250-404 – от Узунколя до Тобыла.

На трассе, соединяющей Костанайскую и Актюбинскую области, ввели ограничения движения для всех видов автотранспорта. Проехать не получится сразу на двух участках общей протяженностью 293 километра.

Ограничения вступили в силу 18 ноября в 11:00. В Костанайской области закрыт отрезок автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» с 168-го по 309-й километр — от поселка Денисовка до границы Актюбинской области.

В соседней Актюбинской области движение ограничили на продолжении этой же трассы — с 309-го по 461-й километр, от границы Костанайской области до поселка Т. Жургенова.

Таким образом, ограничения затронули сразу два региона и практически весь участок дороги между Денисовкой и поселком Т. Жургенова.

Предварительно открыть движение планируют 18 ноября в 17:00. Однако сроки могут зависеть от погодной и дорожной обстановки.

Уточнить информацию о состоянии трасс и действующих ограничениях можно по круглосуточному номеру Колл-центра 1403.