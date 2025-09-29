Снег и гололёд парализовали дорогу Костанай – Екатеринбург
Непогода в Костанайской области: за утро полиция вытащила из кюветов 9 машин, передает BAQ.KZ.
Из-за ухудшения погодных условий сотрудники патрульной полиции Костанайской области перешли на усиленный режим несения службы.
Особое внимание уделялось автодороге Костанай – Алматы – Екатеринбург в Карабалыкском районе.
В полиции напомнили водителям о необходимости заранее проверять прогноз погоды и корректировать маршрут. В условиях непогоды важно снижать скорость перед пешеходными переходами, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, а на трассах — не превышать скорость и внимательно оценивать дорожную обстановку перед обгоном.
Также автомобилистам рекомендовали не оставлять транспорт рядом с деревьями во время сильного ветра, чтобы избежать повреждений от падающих ветвей.
