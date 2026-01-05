В период с 6 по 8 января на территорию Казахстан продолжат смещаться северо-западные циклоны, которые принесут очередную порцию осадков, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Кагидромет".

На западе республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, прогнозируются гололедные явления. На севере, востоке и в центральных регионах страны пройдут снег и метель. В южных и юго-восточных районах влияние антициклона обусловит преимущественно погоду без осадков. В целом по республике ожидаются туман и порывистый ветер.

Температурный фон на западе страны повысится. Ночью температура воздуха изменится от 5–16 градусов мороза до 0–8 градусов мороза, днем — от 10 градусов мороза – 3 градусов тепла до 3 градусов мороза – 8 градусов тепла.

Понижение температуры прогнозируется на севере, востоке и в центре страны. Ночью столбики термометров опустятся от 3–16 до 10–25 градусов мороза, днем — от 1–11 до 5–15 градусов мороза. На юге и юго-востоке Казахстана существенных изменений температурного фона не ожидается: ночью от 1 до 16 градусов мороза, днем от 0 до 10 градусов тепла, в горных районах — от 0 до 10 градусов мороза.