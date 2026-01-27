Снег и метель накроют трассы в 12 регионах Казахстана
Сегодня, 10:30
101Фото: freepik.com
27 января 2026 года на республиканских автодорогах в ряде регионов Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия, передает BAQ.KZ.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской и Павлодарской областях, а также в областях Жетысу, Улытау и Абай местами прогнозируются снег и метель.
В связи с ухудшением погодных условий водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, учитывать возможное снижение видимости и сложную дорожную обстановку.
Получить дополнительную информацию о состоянии республиканских автодорог можно круглосуточно, обратившись в Колл-центр 1403.
