27 января 2026 года на республиканских автодорогах в ряде регионов Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия, передает BAQ.KZ.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской и Павлодарской областях, а также в областях Жетысу, Улытау и Абай местами прогнозируются снег и метель.

В связи с ухудшением погодных условий водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, учитывать возможное снижение видимости и сложную дорожную обстановку.

Получить дополнительную информацию о состоянии республиканских автодорог можно круглосуточно, обратившись в Колл-центр 1403.