Снег и метель ожидаются в 12 регионах Казахстана
Водителей призывают соблюдать меры безопасности на трассах.
В ряде областей страны 3 марта 2026 года прогнозируются неблагоприятные погодные условия на республиканских автодорогах. Об этом сообщили в КазАвтоЖол, сообщает BAQ.KZ.
По информации профильных ведомств, в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской и Карагандинской областях, а также в областях Жетысу и Абай местами ожидаются снег и метель.
В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию и строго придерживаться правил дорожного движения. Особое внимание следует уделить участкам с ограниченной видимостью и возможным образованием снежных заносов.
Дорожные службы призывают учитывать изменения погодной обстановки при планировании поездок и по возможности воздержаться от дальних выездов в период непогоды.
