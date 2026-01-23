В ближайшие выходные погоду в Казахстане будет определять циклон, пришедший с Атлантики. Синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют снегопады в большинстве регионов страны, местами возможны метели и порывистый ветер. В южных областях осадки выпадут в виде дождя и снега, передаёт BAQ.KZ.

По мере продвижения циклона через территорию страны в центральных, восточных и юго-восточных регионах ожидается постепенное потепление. Ночью температура воздуха составит от –5 до –18 градусов, на юго-востоке — от –2 до –7 градусов, в горных районах — от –7 до –15 градусов.

Север Казахстана останется во власти сильных морозов: ночью столбики термометров опустятся до –20…–35 градусов. Холодно будет и на западе страны — от –15 до –30 градусов, а на северо-западе — до –20…–35 градусов.

Таким образом, жителей страны ожидают резкие контрасты погоды: от снежных осадков и метелей на севере до относительного потепления в южных регионах.