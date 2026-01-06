Снег и сильный ветер: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Какая погода ожидается в областных центрах и Астане
Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 7 января 2026 года. По данным синоптиков, в большинстве регионов страны ожидаются снег, метель, туман, гололёд и усиление ветра. Предупреждение действует с 20:00 6 января до 20:00 7 января, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Астана
7 января в столице ожидаются небольшой снег, низовая метель и гололедица на дорогах.
Акмолинская область
На севере, юге и востоке области — небольшой снег и метель, на дорогах гололедица. Порывы ветра ночью до 23–28 м/с.
В Кокшетау ночью низовая метель.
Павлодарская область
На юге и востоке области прогнозируются снег и метель. Ветер юго-западный 15–20 м/с, ночью порывы до 23–28 м/с.
В Павлодаре ночью ожидаются снег и низовая метель, порывы ветра до 23 м/с.
Северо-Казахстанская область
На севере, востоке и юге области ожидается низовая метель, ветер юго-западный 15–20 м/с.
В Петропавловске также прогнозируется низовая метель при ветре 15–20 м/с.
Туркестанская область
На западе, юге и в горных районах ожидается туман. На горных перевалах порывы северо-восточного ветра 15–20 м/с.
В Шымкенте и Туркестане временами туман.
Атырауская область
На западе, юге и востоке области ожидаются туман и гололёд. Днём порывы восточного и юго-восточного ветра до 15–20 м/с.
В Атырау ночью и утром туман и гололёд.
Актюбинская область
На севере, востоке и юге области ожидается туман.
В Актобе прогнозируется туман.
Западно-Казахстанская область
На северо-западе ожидаются небольшой снег и низовая метель, в других районах туман и гололёд. Порывы ветра до 15–20 м/с.
В Уральске ночью и утром туман и гололёд.
Мангистауская область
Ночью и утром на севере и в центре области ожидается туман. Днём на юго-западе порывы юго-восточного ветра 15–20 м/с.
Область Абай
На западе, севере и в центре области прогнозируются снег, метель и гололёд, на востоке и юге — туман. Порывы ветра ночью до 23–28 м/с.
В Семее ночью ожидаются снег и метель.
Восточно-Казахстанская область
На западе, севере и востоке ожидаются снег, метель и гололёд, на севере — временами сильный снег. Порывы ветра ночью до 23–28 м/с.
В Усть-Каменогорске ночью снег и метель.
Область Улытау
Ночью на востоке области ожидаются небольшой снег и низовая метель, в центре и на севере — туман. Порывы ветра до 15–20 м/с.
Карагандинская область
Ночью на севере и востоке прогнозируются снег и метель, в других районах туман. Порывы ветра до 23 м/с.
В Караганде ночью снег и низовая метель.
Кызылординская область
В центре, на севере и юге области ожидается туман.
В Кызылорде временами туман.
Костанайская область
На севере, востоке и юге области прогнозируется туман.
В Костанае ожидается туман.
Синоптики рекомендуют жителям и водителям учитывать погодные условия, по возможности ограничить поездки и соблюдать меры безопасности.
