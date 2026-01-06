Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 7 января 2026 года. По данным синоптиков, в большинстве регионов страны ожидаются снег, метель, туман, гололёд и усиление ветра. Предупреждение действует с 20:00 6 января до 20:00 7 января, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Астана

7 января в столице ожидаются небольшой снег, низовая метель и гололедица на дорогах.

Акмолинская область

На севере, юге и востоке области — небольшой снег и метель, на дорогах гололедица. Порывы ветра ночью до 23–28 м/с.

В Кокшетау ночью низовая метель.

Павлодарская область

На юге и востоке области прогнозируются снег и метель. Ветер юго-западный 15–20 м/с, ночью порывы до 23–28 м/с.

В Павлодаре ночью ожидаются снег и низовая метель, порывы ветра до 23 м/с.

Северо-Казахстанская область

На севере, востоке и юге области ожидается низовая метель, ветер юго-западный 15–20 м/с.

В Петропавловске также прогнозируется низовая метель при ветре 15–20 м/с.

Туркестанская область

На западе, юге и в горных районах ожидается туман. На горных перевалах порывы северо-восточного ветра 15–20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане временами туман.

Атырауская область

На западе, юге и востоке области ожидаются туман и гололёд. Днём порывы восточного и юго-восточного ветра до 15–20 м/с.

В Атырау ночью и утром туман и гололёд.

Актюбинская область

На севере, востоке и юге области ожидается туман.

В Актобе прогнозируется туман.

Западно-Казахстанская область

На северо-западе ожидаются небольшой снег и низовая метель, в других районах туман и гололёд. Порывы ветра до 15–20 м/с.

В Уральске ночью и утром туман и гололёд.

Мангистауская область

Ночью и утром на севере и в центре области ожидается туман. Днём на юго-западе порывы юго-восточного ветра 15–20 м/с.

Область Абай

На западе, севере и в центре области прогнозируются снег, метель и гололёд, на востоке и юге — туман. Порывы ветра ночью до 23–28 м/с.

В Семее ночью ожидаются снег и метель.

Восточно-Казахстанская область

На западе, севере и востоке ожидаются снег, метель и гололёд, на севере — временами сильный снег. Порывы ветра ночью до 23–28 м/с.

В Усть-Каменогорске ночью снег и метель.

Область Улытау

Ночью на востоке области ожидаются небольшой снег и низовая метель, в центре и на севере — туман. Порывы ветра до 15–20 м/с.

Карагандинская область

Ночью на севере и востоке прогнозируются снег и метель, в других районах туман. Порывы ветра до 23 м/с.

В Караганде ночью снег и низовая метель.

Кызылординская область

В центре, на севере и юге области ожидается туман.

В Кызылорде временами туман.

Костанайская область

На севере, востоке и юге области прогнозируется туман.

В Костанае ожидается туман.

Синоптики рекомендуют жителям и водителям учитывать погодные условия, по возможности ограничить поездки и соблюдать меры безопасности.