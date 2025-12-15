В Акмолинской области полицейские предупреждают водителей о сложной дорожной обстановке, сложившейся из-за ухудшения погодных условий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

С вечера 14 декабря в регионе введены ограничения движения на ряде автодорог республиканского значения.

С 21:30 часов было ограничено движение для всех видов транспорта на участках автодорог Астана – Шидерты – Павлодар с 16 по 200 километр, а также Астана – Караганда – Алматы с 30 по 92 километр. Дополнительно введены ограничения для грузового и общественного транспорта на автодороге Астана – Петропавловск на участке с 19 по 341 километр.

В целях повышения безопасности дорожного движения сотрудники полиции также приняли решение о снижении скоростного режима. Максимальная разрешенная скорость уменьшена с 80 до 60 километров в час на участках автодорог Астана – Петропавловск в направлении Астана – Щучинск, а также Астана – Караганда – Алматы на отрезке от поселка Жибек жолы до границы Карагандинской области.

С 15 декабря с 12:00 часов введены дополнительные ограничения движения на участке автодороги Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау с 35 по 51 километр, а также на участке от поселка Кабанбай батыра до границы Карагандинской области протяженностью 16 километров.

За прошедшие сутки для предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники полиции организовали сопровождение порядка 400 транспортных средств. Правоохранительные органы призывают водителей учитывать погодные условия, строго соблюдать скоростной режим и следовать рекомендациям сотрудников полиции, поскольку работа по обеспечению безопасности на дорогах региона продолжается.