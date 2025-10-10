На западе, севере и юге страны влияние антициклона будет постепенно ослабевать, и погодные условия начнут формироваться под воздействием циклона. Согласно прогнозу синоптиков, прохождение атмосферных фронтов вызовет осадки в виде дождя и снега на большей части территории республики, передает BAQ.KZ.

В северных и северо-западных областях местами возможен гололёд, по стране ожидаются туман и усиление ветра.

Температурный фон в ближайшие дни понизится в северных и центральных регионах: ночью столбики термометров опустятся до –3…–10 °C, днём — до –3…+5 °C. В остальных областях страны существенных изменений температуры не прогнозируется.