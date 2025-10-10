Снег и заморозки прогнозируют синоптики на севере и в центре Казахстана
Сегодня, 13:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:42Сегодня, 13:42
95Фото: pexels.com
На западе, севере и юге страны влияние антициклона будет постепенно ослабевать, и погодные условия начнут формироваться под воздействием циклона. Согласно прогнозу синоптиков, прохождение атмосферных фронтов вызовет осадки в виде дождя и снега на большей части территории республики, передает BAQ.KZ.
В северных и северо-западных областях местами возможен гололёд, по стране ожидаются туман и усиление ветра.
Температурный фон в ближайшие дни понизится в северных и центральных регионах: ночью столбики термометров опустятся до –3…–10 °C, днём — до –3…+5 °C. В остальных областях страны существенных изменений температуры не прогнозируется.
Самое читаемое
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- Минус один кандидат и необычные пригласительные: готов ли Семей к историческим выборам акима?
- "Besame Mucho": Димаш Кудайберген дал первый концерт в Мексике
- Аким в ВКО оштрафован за нецензурную брань в служебном кабинете
- Нацбанк установил курсы валют на 9 октября