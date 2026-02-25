РГП "Казгидромет" предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в ряде регионов — ожидаются сильные осадки, туман и порывистый ветер, сообщает BAQ.kz.

В Казахстан 26 февраля объявлено штормовое предупреждение в нескольких областях:

•Жетысу: ночью и утром в восточных, центральных и горных районах ожидается сильный снег и гололед, ветер северо-восточный, порывы 15–28 м/с. В Талдыкоргане днем туман и гололед.

•Кызылординская область: снег и дождь, ночью в центре и на севере сильные осадки; гололед, туман, метель; ветер 15–28 м/с. В Кызылорде ночью метель.

•Атырауская область: туман ночью и утром на западе и юге.

•Абайская область: туман ночью и утром, в Аягозском районе ветер 15–20 м/с.

•Актюбинская область: снег и низовая метель на юге ночью, ветер 15–18 м/с.

•Восточно-Казахстанская область: туман на севере и юге, морозы до -40°С.

•Мангистауская область: гололед и туман ночью и утром.

•Карагандинская область: снег, низовая метель, гололед на юге, туман на западе, севере и юге; ветер 15–28 м/с.

•Туркестанская область: снег и дождь, местами сильные осадки, гроза на юге, туман, гололед и низовая метель; ветер 15–28 м/с. В Шымкенте +7…+9°С, в Туркестане +5…+7°С.

•Жамбылская область: сильный снег на севере и в горах, низовая метель, туман и гололед; ветер 15–28 м/с.

•Алматинская область: сильный снег ночью на севере, днем на юге и в предгорьях — ледяной дождь и снег, туман, гололед, низовая метель; ветер 15–29 м/с. В Алматы днем возможны сильные осадки и гололед.

По всей стране ожидаются опасные погодные явления — водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность, а также следить за обновлениями МЧС и Казгидромета.