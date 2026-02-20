В северных и восточных регионах пройдут снегопады, местами сильные, в южных областях преобладают дождь и дождь со снегом. Ветер усилится, возможны метель, гололед и туманы, передает BAQ.KZ.

После прохода циклона на западные области распространится антициклон с территории ЕТР, что приведет к прекращению осадков и понижению температуры. Ночные температуры ожидаются на уровне:

западные области: −10…−22°C

северные области: −17…−25°C

южные области: −0…−8°C

С 23 февраля на северо-западе и с 24 февраля на севере, востоке и в центральных областях прогнозируется резкое понижение температуры до −25…−37°C.

МЧС рекомендует быть осторожными на дорогах, учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности при сильном морозе.