Снег, метель и мороз до −37°C накроют Казахстан к концу февраля
На большей части Казахстана ожидаются осадки различной интенсивности.
Сегодня 2026, 13:33
Фото: freepik.com
В северных и восточных регионах пройдут снегопады, местами сильные, в южных областях преобладают дождь и дождь со снегом. Ветер усилится, возможны метель, гололед и туманы, передает BAQ.KZ.
После прохода циклона на западные области распространится антициклон с территории ЕТР, что приведет к прекращению осадков и понижению температуры. Ночные температуры ожидаются на уровне:
-
западные области: −10…−22°C
-
северные области: −17…−25°C
-
южные области: −0…−8°C
С 23 февраля на северо-западе и с 24 февраля на севере, востоке и в центральных областях прогнозируется резкое понижение температуры до −25…−37°C.
МЧС рекомендует быть осторожными на дорогах, учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности при сильном морозе.
