Пресс-служба РГП "Казгидромет" предупредила о резком ухудшении погодных условий 7 ноября, передает BAQ.KZ.

Ночью и утром в северных, южных и горных районах Алматинской области ожидается густой туман, такой же туман прогнозируется в Алматы и Конаеве.

На западе, севере и в центральных районах Абайской области ночью возможны снегопады, низовая метель и гололед, днем осадки сохранятся, сопровождаясь порывами ветра до 25 метров в секунду. В Семее также ожидается снег и низовая метель, ветер южного и юго-западного направления будет достигать 15–20 метров в секунду.

Во Восточно-Казахстанской области прогнозируются снег, метель и гололед, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 23 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается снег и метель, ветер юго-восточного и южного направления порывами до 20 м/с. В столице переменная облачность с дождем и снегом, гололедом и низовой метелью, порывы ветра – до 20 м/с.

На западе, юге и в горных районах Жамбылской области ночью и утром туман, ветер северо-восточный порывами до 20 м/с. В Таразе будет стоять туман. Павлодарская область встретит осадки в виде дождя и снега, а на западе и юге прогнозируются метель и гололед, ветер – порывами до 20 м/с. В Павлодаре ожидается гололед.

В Костанайской области осадки, метель и гололед будут сопровождаться туманом на севере и востоке, ветер порывами до 20 м/с. В Костанае аналогичные погодные условия с порывами ветра до 20 м/с. Акмолинская область ночью получит снег, днем осадки сохранятся, ветер на севере и востоке будет достигать 28 м/с, в Кокшетау ожидается гололед.

В Карагандинской области ночью прогнозируются снег, метель и гололед, днем на севере небольшие осадки с метелью и гололедом, ветер юго-западный порывами до 20 м/с, в самом городе порывы достигают 15–20 м/с. МЧС и Казгидромет призывают граждан быть внимательными и соблюдать меры предосторожности при движении по автодорогам и на улицах города в условиях ухудшения видимости и гололеда.