Синоптики "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение в 17 регионах страны на 18 февраля. Большинство областей ожидают осадки, метели, туман и порывистый ветер, сообщает BAQ.kz.

В Павлодарской области прогнозируются дождь со снегом, низовая метель и гололед. Порывы юго-западного ветра местами достигнут 23–28 м/с. В Павлодаре ожидаются осадки и скользкие дороги.

В Атырауской области и в самом Атырау ночью и утром возможны туман и гололед. В области Абай днем пройдут небольшие осадки, местами метель и гололед, ветер усилится до 23 м/с.

В Костанайской области ожидаются дождь и снег, метель, туман и гололед. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный, порывы — до 20 м/с. В Костанае также усилится ветер.

Туман прогнозируют в Мангистауской области, особенно ночью и утром в Актау.

В Туркестанской области ожидается туман, в горных районах — усиление ветра до 20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром ухудшится видимость.

В Западно-Казахстанской области и в Уральске возможны туман и гололед.

В Восточно-Казахстанской области усилится юго-восточный ветер — местами до 20 м/с.

В Кызылординской области ожидается туман, на юге региона — ветер до 20 м/с. В Кызылорде временами ухудшится видимость.

В Актюбинской области прогнозируются дождь и снег, метель и гололед. Ветер с переходом на северный усилится до 20 м/с. В Актобе возможен гололед.

В области Улытау днем ожидаются осадки и метель, в Жезказгане — туман и скользкие дороги.

В Карагандинской области — дождь и снег, метель, туман и гололед. Порывы ветра достигнут 20 м/с. В Караганде также прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, метель, туман и гололед. Ветер местами усилится до 28 м/с. В Петропавловске — снег с дождем и сильный ветер.

В Жамбылской области временами ожидается туман, в горах — усиление ветра. В Таразе возможна плохая видимость.

В Алматинской области прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, такие же условия ожидаются в Конаеве.

В Акмолинской области синоптики предупреждают об осадках, метели, гололеде и тумане. Порывы ветра местами достигнут 28 м/с. В Кокшетау ночью и утром прогнозируются снег с дождем и сильный ветер.

В области Жетысу ночью и утром в горных районах возможен туман, а в районе Алакольских озер ветер усилится до 28 м/с.