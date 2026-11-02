Снег, сильные дожди и туман: какой будет погода в Казахстане 3–5 ноября
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Прогноз погоды по территории Казахстана на 3–5 ноября 2026 года опубликовала РГП «Казгидромет», передает BAQ.KZ.
В ближайшие дни на большей части территории Казахстана сохранится преимущественно сухая погода. Однако в отдельных регионах ожидаются дожди, снег, гололёд и усиление ветра.
По прогнозу синоптиков, 4–5 ноября на западе страны с приближением северо-западного циклона пройдут дожди, местами сильные.
На востоке Казахстана уже 3 ноября под влиянием атмосферных фронтов ожидаются осадки, временами сильные, преимущественно в виде снега. Также прогнозируются гололёдные явления.
Кроме того, по всей республике ожидается усиление ветра, а в ночные и утренние часы местами возможен туман.
Изменения затронут и температурный фон. На западе страны дневная температура понизится с +13…+21 до +6…+19 градусов, на юго-востоке — с +13…+18 до +10…+15 градусов. На остальной территории существенных изменений не ожидается.
Ранее синоптики сообщали, что ноябрь в Казахстане в целом прогнозируется теплее климатической нормы. Вместе с тем в отдельных регионах возможны морозы до 18 градусов.
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