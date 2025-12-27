Штормовое предупреждение на 28 декабря объявлено в 14 регионах Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет. Синоптики прогнозируют снег, метели, туман, гололёд и усиление ветра. В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях ожидаются осадки в виде снега и дождя, низовые метели и гололёд. Порывы ветра в этих регионах могут достигать 15–20 м/с, местами ухудшится видимость.

Туман прогнозируется в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской, Акмолинской областях, а также в областях Улытау и Жетысу. В ночные и утренние часы на дорогах возможна гололедица. В Жамбылской и Туркестанской областях ожидаются туман и гололёд, а в горных районах — усиление ветра до 25 м/с. В Алматинской области ночью и утром прогнозируются туман и гололедица. Аналогичные погодные условия ожидаются и в Алматы.

Синоптики рекомендуют соблюдать осторожность, особенно при поездках на дальние расстояния, и учитывать ухудшение погодных условий.