В Алматы продолжаются работы по уборке снега в условиях затяжных осадков. Снегопад начался в 7:00 16 января и продолжался более 13 часов. Непогода серьёзно осложнила дорожную обстановку. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

За время снегопада в городе выпало порядка 7 сантиметров снега. Об этом сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции.

В вечерние часы Алматы оказался в 10-балльных пробках.

Многие горожане с трудом добирались домой, особенно в сторону близлежащих населённых пунктов. Пользователи сервиса 2ГИС массово оставляли комментарии о заторах:

"Ужас какие пробки в городе, уже 2 часа стоим" "Кажется, утром доедем домой" "У кого карты есть? Поиграем?" "Поехали уже, домой поедем" "Фурманова, ты можешь существовать без пробок?"

По информации акимата, коммунальные службы города переведены на усиленный круглосуточный режим работы. В уборке задействованы свыше 2,8 тысячи дорожных рабочих и 1 250 единиц специализированной техники. Для предотвращения обледенения на опасных участках улично-дорожной сети, спусках, подъёмах и транспортных развязках работают 75 оперативных бригад. Дополнительно задействованы 28 колонн по сгребанию снега.

При этом жители обращают внимание на неравномерную уборку дорог. Так, на платной трассе БАКАД, по словам очевидцев, работали три снегоуборочные машины, тогда как на Кульджинском тракте был замечен лишь один трактор.

В городе проводится механизированная и ручная очистка проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных переходов, лестниц и пандусов, а также обработка дорог противогололёдными материалами. С 22:30–23:00 техника продолжит активную очистку улиц, в ночное время планируется массовый вывоз снега с магистральных улиц Алматы.

Коммунальные службы просят горожан по возможности убирать автомобили с обочин и не препятствовать работе спецтехники, чтобы ускорить расчистку дорог.

Ситуация остаётся на постоянном контроле, мониторинг состояния улично-дорожной сети ведётся в круглосуточном режиме.