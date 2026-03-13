  • Главная
Соответствующее распоряжение подписал Глава государства.

Распоряжением Главы государства Снежанна Имашева назначена Уполномоченным по вопросам семьи в Республике Казахстан, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, она также стала заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

