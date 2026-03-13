Снежанна Имашева назначена Уполномоченным по вопросам семьи в Казахстане
Соответствующее распоряжение подписал Глава государства.
Сегодня 2026, 13:39
Распоряжением Главы государства Снежанна Имашева назначена Уполномоченным по вопросам семьи в Республике Казахстан, передает BAQ.KZ.
Согласно документу, она также стала заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.
«Распоряжением Главы государства Имашева Снежанна Валерьевна назначена Уполномоченным по вопросам семьи в Республике Казахстан – заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан», - говорится в сообщении.
