Снежного барса вновь заметили в нацпарке «Алтын-Эмель»
Хищник попал в объектив видеокамеры во время обхода территории.
Сегодня 2026, 10:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 10:34Сегодня 2026, 10:34
Фото: Pixabay.com
В Алтын-Эмель зафиксировали редкое появление снежного барса. Уникальные кадры удалось снять государственному инспектору Ерлан Молдахметов, передает BAQ.KZ.
В нацпарке отмечают, что подобные встречи с этим животным в дикой природе происходят крайне редко и имеют особую ценность для специалистов.
Снежный барс, или ирбис, занесён в Красную книгу Казахстана и считается одним из самых скрытных хищников. Его появление в естественной среде обитания свидетельствует о благополучии экосистемы и эффективности природоохранных мер.
По оценкам специалистов, на территории парка обитает около 20 особей снежного барса, что делает Алтын-Эмель одним из ключевых мест его обитания в стране.
В администрации парка подчеркнули, что такие наблюдения подтверждают результативность работы по сохранению биоразнообразия и защите дикой природы.
