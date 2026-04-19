Снежного барса вновь заметили в нацпарке «Алтын-Эмель»

В Алтын-Эмель зафиксировали редкое появление снежного барса. Уникальные кадры удалось снять государственному инспектору Ерлан Молдахметов, передает BAQ.KZ.

В нацпарке отмечают, что подобные встречи с этим животным в дикой природе происходят крайне редко и имеют особую ценность для специалистов.

Снежный барс, или ирбис, занесён в Красную книгу Казахстана и считается одним из самых скрытных хищников. Его появление в естественной среде обитания свидетельствует о благополучии экосистемы и эффективности природоохранных мер.

По оценкам специалистов, на территории парка обитает около 20 особей снежного барса, что делает Алтын-Эмель одним из ключевых мест его обитания в стране.

В администрации парка подчеркнули, что такие наблюдения подтверждают результативность работы по сохранению биоразнообразия и защите дикой природы.