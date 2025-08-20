Снежные барсы, архары и рыси: в Казахстане появился новый природный парк
Новый природный парк в Жамбылской области станет центром экотуризма.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жамбылской области впервые создан "Меркенский государственный региональный природный парк", получивший статус особо охраняемой природной территории. Его общая площадь составляет 86 632 гектара и охватывает горные и предгорные районы региона, передает BAQ.KZ.
Проект реализован при поддержке Программы развития ООН и направлен на сохранение богатого природного наследия, защиту экологического баланса и развитие экотуризма.
Особая ценность парка заключается в его биоразнообразии: здесь обитают редкие и краснокнижные виды — снежный барс, архар, индийский дикобраз, красный волк и туркестанская рысь. По данным последнего учета, в парке зарегистрированы 8 снежных барсов, 120 архаров, 20 дикобразов и 22 рыси.
Помимо природоохранной роли, парк создаст условия для развития научных исследований, экологического просвещения и экотуризма. Для жителей и гостей региона планируются туристические маршруты: пешие и конные прогулки, альпинизм, наблюдение за птицами. В будущем на территории появятся туристические тропы, зоны отдыха и познавательные маршруты при строгом соблюдении природоохранных требований.
Самое читаемое
- Костанай остался без горячей воды в день города: тепловики винят износ и российский газ
- Особый статус: как меняется роль учителя в Казахстане
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай
- Появилось видео крушения самолёта под Астаной