  • 22 Декабря, 23:48

"Снежные Барсы" потерпели крупное поражение в матче МХЛ

Для "Снежных Барсов" это поражение стало одним из самых крупных в текущем сезоне МХЛ.

Сегодня, 23:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram.com Сегодня, 23:12
Сегодня, 23:12
62
Фото: Instagram.com

Казахстанская команда "Снежные Барсы" с крупным счётом проиграла выездной матч регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. Встреча против "Сибирских Снайперов" завершилась победой хозяев льда со счётом 11:0. Об этом говорится на офицциальной странице команды в Instagram, передаёт BAQ.KZ.

Наибольший вклад в разгромную победу новосибирской команды внёс Платон Горохов, оформивший хет-трик. Дубль на свой счёт записал Егор Гусев. Также шайбы забросили Егор Головнев, Даниил Теренин, Егор Клесов, Кирилл Исаенко, Арсений Кухно и Тимофей Попов.

Самое читаемое

Наверх