Казахстанская команда "Снежные Барсы" с крупным счётом проиграла выездной матч регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. Встреча против "Сибирских Снайперов" завершилась победой хозяев льда со счётом 11:0. Об этом говорится на офицциальной странице команды в Instagram, передаёт BAQ.KZ.

Наибольший вклад в разгромную победу новосибирской команды внёс Платон Горохов, оформивший хет-трик. Дубль на свой счёт записал Егор Гусев. Также шайбы забросили Егор Головнев, Даниил Теренин, Егор Клесов, Кирилл Исаенко, Арсений Кухно и Тимофей Попов.