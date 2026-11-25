В Казахстане сейчас обитают около 200 снежных барсов. В начале 2000-х их насчитывали от 100 до 110. Эти данные за 2025 год Минэкологии привело на встрече министра Алибека Куантырова с министром экологии и природных ресурсов Татарстана Азатом Зиганшиным.

Около 80% мест, где живёт барс, сейчас входят в особо охраняемые природные территории. В 2025 году в Жамбылской области появился региональный природный парк «Мерке». Его создали в том числе для сохранения естественных мест обитания хищника.

За популяцией следят Институт зоологии и сотрудники заповедников. Они ставят в горах фотоловушки и надевают на животных спутниковые ошейники. К 2026 году ошейники получили 17 барсов.

Министры обсудили совместные научные проекты и обмен опытом в мониторинге редкого вида. Казахстан готов работать с Татарстаном и внедрять современные технологии слежения за популяцией.

Татарстан рассказал о своих инициативах. Республика создаёт научный центр «Снежный барс» в Республике Алтай, а вместе с Кыргызстаном открывает исследовательский центр «Ак Илбирс». Для обеих сторон барс считается символом силы и благородства.