Снежный барс на виду у туристов: хищника обезопасили спутниковым ошейником
В Иле-Алатауском национальном парке Алматы снежный барс был временно отловлен и оснащён спутниковым ошейником после того, как его охота на оленя привлекла внимание отдыхающих, передает BAQ.KZ со ссылкой на на Комитет лесного хозяйства и животного мира.
Животное оказалось вблизи популярной туристической зоны Большого Алматинского ущелья, и многие посетители подходили слишком близко, нарушая правила и создавая стресс для редкого хищника.
Специалисты национального парка и учёные провели процедуры по установке ошейника, забору биоматериалов и оценке здоровья животного в условиях кратковременного наркоза. Все работы проводились по международным ветеринарным и этическим стандартам.
Спутниковый ошейник позволяет отслеживать перемещения барса, предотвращать конфликты с людьми и обеспечивать дополнительную защиту редкого вида. Устройство оснащено механизмом дистанционного сброса и автоматически снимается через 1–2 года.
Лабораторные анализы подтвердили, что снежный барс полностью здоров. В данный момент хищник покинул зону и продолжает естественное передвижение, а специалисты призывают всех соблюдать правила поведения в горах и уважать дикую природу.
