Кабинет Министров Кыргызстана утвердил постановление, официально признающее снежного барса национальным символом страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт Кабинета министров КР. Документ, подписанный председателем правительства Адылбеком Касымалиевым, также устанавливает официальный логотип и порядок его применения.

Решение принято в рамках президентского указа "О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики" от 29 декабря 2023 года. Инициатива направлена на сохранение и популяризацию природного и культурного наследия страны.

Министерству природных ресурсов поручено разработать план по охране популяции снежного барса и защите его ареала обитания. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.