Снежный барс официально признан символом Кыргызстана
Кабмин утвердил логотип и порядок использования национального символа.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кабинет Министров Кыргызстана утвердил постановление, официально признающее снежного барса национальным символом страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт Кабинета министров КР. Документ, подписанный председателем правительства Адылбеком Касымалиевым, также устанавливает официальный логотип и порядок его применения.
Решение принято в рамках президентского указа "О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики" от 29 декабря 2023 года. Инициатива направлена на сохранение и популяризацию природного и культурного наследия страны.
Министерству природных ресурсов поручено разработать план по охране популяции снежного барса и защите его ареала обитания. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Самое читаемое
- В День Республики в Астане пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка
- Акимат незаконно взял 145 млн тенге с инвестора в Костанайской области
- Токаев подписал указ о присуждении государственных премий в области науки
- Это признание труда всех гидрогеологов Казахстана – лауреат Госпремии имени аль-Фараби
- 500 рабочих и тружеников награждены государственными наградами