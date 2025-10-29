  • 29 Октября, 22:46

Снежный барс, рысь и медведь попали в фотоловушку в горах Иле Алатау

Сегодня, 21:21
Фото: bigdreamlab.kz

В Иле-Алатауском национальном парке камеры-фотоловушки зафиксировали уникальный момент — на одной тропе одновременно появились три хищника, занесённые в Красную книгу Казахстана: снежный барс, туркестанская рысь и тяньшанский бурый медведь, передает BAQ.KZ. По данным парка, в этом году барс спустился ниже обычного — до высоты около 2000 метров, где его засняли во время метки территории.

 
 
 
 
 
В тех же местах камеры зарегистрировали рысь и даже её добычу — песчаного зайца, что говорит о сохранении природного баланса в экосистеме. Экологи отмечают, что такие кадры — большая редкость и доказательство того, что Иле-Алатауский природный комплекс остаётся надёжным убежищем для редких хищников и символом устойчивости горной природы Казахстана.

