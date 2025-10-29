Снежный барс, рысь и медведь попали в фотоловушку в горах Иле Алатау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Иле-Алатауском национальном парке камеры-фотоловушки зафиксировали уникальный момент — на одной тропе одновременно появились три хищника, занесённые в Красную книгу Казахстана: снежный барс, туркестанская рысь и тяньшанский бурый медведь, передает BAQ.KZ. По данным парка, в этом году барс спустился ниже обычного — до высоты около 2000 метров, где его засняли во время метки территории.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В тех же местах камеры зарегистрировали рысь и даже её добычу — песчаного зайца, что говорит о сохранении природного баланса в экосистеме. Экологи отмечают, что такие кадры — большая редкость и доказательство того, что Иле-Алатауский природный комплекс остаётся надёжным убежищем для редких хищников и символом устойчивости горной природы Казахстана.
Самое читаемое
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- 1700 казахстанцев поступили в военные учебные заведения
- Вебкам по-казахстански: почему в стране процветает цифровая проституция. Документальный фильм
- В Таразе задержаны трое мужчин, похитившие девушку на глазах у очевидцев
- "Лукойл" не уходит из Казахстана: компания инвестирует миллиарды в добычу и переработку