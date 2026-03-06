  • Главная
Снежный покров в горах достигает критической отметки — МЧС РК

За период сезона зарегистрировано 61 самопроизвольный сход снежных лавин в г. Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.

Сегодня 2026, 20:40
Фото: gov.kz

В горах Казахстана сохраняется высокая лавиноопасность. МЧС предупреждает жителей и туристов воздержаться от выхода на крутые заснеженные склоны, передает BAQ.KZ.

С начала лавиноопасного периода 2025-2026 годов специалисты Казселезащиты МЧС провели 331 обследование горных районов, установили 110 предупреждающих знаков и распространили более 1,2 тыс. уведомлений и 6 тыс. брошюр для информирования населения.

За период сезона зарегистрировано 61 самопроизвольный сход снежных лавин в г. Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. Для снижения рисков проведено 79 профилактических спусков лавин в Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.

В горах южных, юго-восточных и восточных регионов снежный покров местами достигает 1,4 м, что вдвое превышает норму. По прогнозу «Казгидромет», 6-8 марта ожидаются снегопады и метели, что увеличивает вероятность схода лавин.

«Снежный покров в горах нестабилен, и самопроизвольные сходы лавин сохраняют высокую вероятность. Гражданам следует воздержаться от походов на крутые склоны и строго соблюдать рекомендации», отмечают в ведомстве.

