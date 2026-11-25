Результаты рентгена, компьютерной томографии и МРТ будут храниться в единой системе, и врачи смогут обмениваться ими между собой. Это одна из норм законопроекта по вопросам здравоохранения, который депутаты Курултая одобрили в первом чтении. Документ затрагивает права пациентов, лекарства и медизделия, ремонт медтехники, медтуризм и пересадку органов.

Как пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения Тимур Султангазиев, Кодекс о здоровье народа приняли в 2020 году, и за это время в медицине многое изменилось. Законопроект предлагает изменения по шести направлениям.

Первое касается цифровизации. В больницах сейчас работают разные информационные системы, их хотят связать между собой и уточнить, как работает платформа электронного здравоохранения.

«Например, результаты пациентов, которые обследуются в районной больнице, смогут дистанционно посмотреть врачи республиканских центров в Астане или Алматы. Это сократит необходимость проходить обследование снова и снова и позволит врачам консультироваться между собой», – сказал Тимур Султангазиев.

Требования к защите медицинских данных граждан ужесточат.

Второе направление касается медицинской науки. Создадут единую информационную систему биомедицинских исследований. В ней будут сведения о проводимых исследованиях, научных центрах и специалистах. Получить разрешение на исследование станет проще, а контроль за его проведением расширят. Наладить связь хотят между научными организациями, больницами и отечественными производителями, чтобы новые методы диагностики и лечения с доказанной безопасностью быстрее доходили до пациентов.

Третье направление вводит в закон понятия «медицинский туризм» и «медицинский турист». В Казахстане проводят сложные операции, и ими интересуются иностранцы. Участниками этой сферы могут стать клиники, санатории, научные центры, туроператоры, турагенты и страховые компании. Медорганизации смогут создавать службы сопровождения пациентов.

«При этом главным приоритетом остается доступность медицинской помощи для граждан Казахстана», – подчеркнул и. о. министра.

Отвечая на вопрос депутата Юлии Кучинской, Султангазиев рассказал, что Минздрав прорабатывает единую платформу для учета иностранных пациентов. На ней будут перечень клиник, услуг и пакетов для иностранцев, через нее казахстанскую медицину хотят продвигать за рубежом. В министерстве появится республиканский координатор по медтуризму. Сейчас 10 клиник страны аккредитованы Joint Commission International (JCI), это золотой стандарт качества медпомощи.

Четвертое направление касается лекарств и медицинских изделий. Регулирование их обращения разграничат с учетом соглашений в рамках ЕАЭС, процедуры государственной регистрации и перерегистрации усовершенствуют. Требования к медизделиям приведут в соответствие с международными стандартами и уточнят правила их производства, ввоза и применения. Проверять изделия будут с учетом того, насколько они опасны для здоровья человека. Меры по выявлению и изъятию некачественных и поддельных медизделий ужесточат.

Законопроект разрешает обслуживать и ремонтировать медтехнику только сертифицированным представителям и запрещает работать на оборудовании без сервиса. Депутат Динара Наумова предупредила, что сельским больницам это может обойтись дорого.

«Цель требования понятна. Сложная техника должна обслуживаться качественно. Но на практике, особенно в регионах и селах, это может создавать проблему. Например, томограф или аппарат УЗИ придется чинить у определенного официального представителя по его цене и в его сроки», – сказала Динара Наумова.

В Минздраве согласились смягчить норму. По словам Султангазиева, требования должны зависеть от сложности техники и рисков для пациента.

«Есть сложные оборудования, такие как томографы, аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, ангиографы. Естественно, они должны обслуживаться через сертифицированных производителей с квалифицированными специалистами. Но вместе с тем мы согласны, что менее сложное оборудование должно обслуживаться не только самими производителями, но и обученными специалистами и другими организациями. В этой связи мы готовы с вами отработать до второго чтения данную норму», – ответил и. о. министра.

Пятое направление касается прав пациентов и бумажной работы. Согласие на медицинскую помощь можно будет дать на бумаге или в электронном виде. Перед операциями и другими сложными вмешательствами согласие пациента остается обязательным. Право получать полную информацию о своем здоровье и отказаться от лечения сохраняется.

«Эти изменения сократят время на оформление документов и позволят врачам уделять больше внимания пациентам», – сказал Тимур Султангазиев.

Шестое направление касается качества и доступности медпомощи.

Улучшат порядок оценки качества и аккредитации медицинских организаций.

Новые больницы и поликлиники будут планировать с учетом численности населения региона и потребности в медпомощи. Для этого уточнят обязанности национального оператора.

Появится правовая основа для единого порядка оказания медпомощи в школах и детских садах.

Уточнят вопросы трансплантации органов и тканей, в том числе гемопоэтических стволовых клеток.

Урегулируют порядок санитарно-карантинного контроля на государственной границе.