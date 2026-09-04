Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 16,25% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт, передает BAQ.KZ.

Решение принято с учётом обновлённых прогнозов по инфляции, основных макроэкономических показателей и баланса рисков.

В Нацбанке отметили, что годовая инфляция в августе замедлилась до 9,8%. Снижение темпов роста цен продолжается 11 месяцев подряд.

Продовольственная инфляция снизилась до 9,5% на фоне удешевления фруктов и овощей и снижения импортных цен. Непродовольственная инфляция замедлилась до 11,4%, чему способствовало укрепление курса теңге. Рост цен на услуги составил 8,9%.

Месячная инфляция в августе сохранилась на уровне 0,6%, а базовая – на уровне 0,7%.

Инфляционные ожидания населения на год вперёд также снизились – с 13,4% в июне до 12,1% в июле. В Нацбанке связывают это в том числе с уменьшением обеспокоенности ростом тарифов ЖКУ, цен на продукты и повышением НДС. При этом усилились опасения по поводу стоимости ГСМ.

Прогноз инфляции на 2027 год ухудшили

Нацбанк сохранил прогноз инфляции на 2026 год в диапазоне 9-11%. Регулятор ожидает, что сдерживать рост цен будут умеренно жёсткие денежно-кредитные условия, крепкий курс теңге и повышение минимальных резервных требований.

При этом прогноз на 2027 год пересмотрен в сторону повышения – до 6,5-8,5%. Ранее ожидалось 5,5-7,5%.

Пересмотр связан с ростом внешней инфляции, изменением прогнозов по регулируемым ценам и увеличением фискального стимулирования.

К 2028 году Нацбанк ожидает замедления инфляции примерно до целевого уровня в 5%.

При этом регулятор предупреждает, что риски роста цен сохраняются. Среди них – увеличение внутреннего спроса, высокие инфляционные ожидания, динамика цен на ГСМ и тарифов ЖКУ. К внешним факторам относятся мировые цены на продовольствие и энергоносители, а также геополитическая напряжённость.

Экономика может вырасти на 4,5-5,5%

Прогноз роста ВВП Казахстана на 2026 год также оставлен без изменений – 4,5-5,5%.

Экономическую активность, по оценке Нацбанка, будут поддерживать инвестиции и устойчивый потребительский спрос.

На 2027 год рост ВВП прогнозируется в пределах 4,5%. При этом увеличение внутреннего спроса будет частично сдерживаться более слабой динамикой нефтедобычи из-за переноса ремонта на ТШО с 2026 на 2027 год.

В 2028 году Нацбанк ожидает ускорения роста экономики до 4-5%. Ранее прогноз составлял 3,5-4,5%.

В регуляторе подчеркнули, что замедление текущей инфляции и снижение инфляционных ожиданий позволили уменьшить базовую ставку. Однако возможности для её дальнейшего снижения пока ограничены из-за сохраняющихся проинфляционных рисков.

Дальнейшие решения по ставке будут зависеть от динамики инфляции, внутреннего спроса, инфляционных ожиданий, регулируемых цен и объёмов фискального стимулирования.