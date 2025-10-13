На правительственном часе депутат Мажилиса Константин Авершин обратился к министру внутренних дел Ержану Саденову с вопросом о мерах по защите жертв бытового насилия и качестве работы правоохранительных органов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, несмотря на ужесточение законодательства, случаи насилия в семье остаются одной из самых болезненных тем. С июня 2024 года административные статьи 73-1 и 73-2 – "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "побои" – были перенесены в Уголовный кодекс. Однако статистика показывает неоднозначную динамику: за восемь месяцев 2025 года в Комитете уголовно-исполнительной системы зарегистрировано 43 147 обращений по фактам семейно-бытовых правонарушений – на 18,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (53 038).

При этом доля обращений, оставленных без рассмотрения или списанных "в номенклатуру", выросла с 22% до 28%.

"Такая практика усугубляет проблему безнаказанности, ведет к повторному насилию, а иногда и к более тяжким преступлениям. Как МВД намерено исправлять ситуацию и обеспечить реальную защиту жертв – от первого звонка до суда?", – спросил Авершин.

В ответ министр Ержан Саденов отметил, что в прошлом году в системе МВД было создано профильное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием, в котором работают около 1000 сотрудников. По его словам, большинство из них – опытные специалисты.

"В части статистики: я думаю, если меньше зарегистрировали, это же результат труда. Здесь вопросы укрытия, нам иногда инкриминируют эти вещи, но порой и бывает из-за нерадивых сотрудников, но это не основная часть, это малые вещи происходят. Каждую неделю на всех уровнях – райотдел, департамент области, министерство внутренних дел – подводим итоги, в том числе рассматриваем вопросы учетно-регистрационной дисциплины", – заявил министр.

Саденов также подчеркнул, что МВД активно внедряет цифровые инструменты для учета и мониторинга обращений.