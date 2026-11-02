Снижение нагрузки на учителей и подготовку кадров обсудили в столичной школе

В столичной школе-лицее №70 имени Темирбека Жургенова состоялась встреча с представителями сферы образования, на которой обсудили основные направления Послания Президента Касым-Жомарта Токаева. Участники затронули вопросы снижения нагрузки на педагогов, подготовки специалистов для экономики страны и повышения роли учителей в воспитании подрастающего поколения, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи депутат Курултая Ольга Перепечина отметила, что образование играет ключевую роль в развитии человеческого капитала и реализации экономических реформ.

По её словам, в условиях цифровизации и внедрения искусственного интеллекта современные технологии должны помогать педагогам, а не создавать для них дополнительную нагрузку.

– Сегодняшние информационные базы в образовании громоздкие, где-то их несколько. Поэтому перед правительством поставлена задача совершенствовать информационные системы, которыми пользуются учитель, родитель и ученик, чтобы больше времени учителя оставалось на учебный процесс, – сказала Ольга Перепечина.

По словам Ольги Перепечиной, особое значение приобретает качественное образование. При этом важно не только внедрять новые технологии, но и развивать у школьников самостоятельное и критическое мышление.

– Образование – это стратегические инвестиции в будущее Казахстана. От условий работы наших педагогов зависит конкурентоспособность нашей молодёжи и нашей страны. Образование – это основа развития человеческого капитала, – подчеркнула Ольга Перепечина.

Учителя должны помогать детям раскрывать таланты



Член Народного совета Казахстана Назипа Шанай подчеркнула, что Послание Президента определяет не только основные направления развития страны, но и профессии, которые будут востребованы в будущем.



По её словам, профориентационная работа должна начинаться ещё в школе, поскольку именно учителя способны первыми заметить способности ребёнка и помочь ему определиться с будущей профессией.

– Не бывает детей без талантов. Каждый ребёнок рождается талантливым, но важно, чтобы родители или учителя смогли вовремя заметить его способности. Задача педагога – раскрыть этот талант, – отметила Назипа Шанай.

Она обратила внимание на необходимость подготовки специалистов в области энергетики, геологии и современных технологий.



– Президент говорил об энергетике, привлечении инвестиций и изучении природных богатств Казахстана. Значит, нам нужны геологи, новые Сатпаевы. Уже сегодня необходимо ориентировать детей на эти профессии, – подчеркнула спикер.

При этом Шанай отметила, что развитие технических специальностей не снижает значения гуманитарного образования.

По её словам, школа должна не только давать знания, но и формировать нравственные ценности, ответственность и уважение к обществу.



С какими трудностями сталкиваются педагоги



Своим мнением о роли современного учителя поделилась преподаватель русского языка и литературы школы-лицея №70 Асель Жуматаева.



По её словам, задача педагогов заключается не только в передаче знаний, но и в воспитании ответственного, конкурентоспособного поколения, способного внести вклад в развитие Казахстана.

– Педагог – это человек, который первым замечает искру в глазах ребёнка и может определить, кем он станет в будущем. Возможно, это химик, творческий человек или руководитель предприятия. Именно учитель способен направить энергию и внимание ребёнка в правильное русло, – рассказала Асель Жуматаева.

Она также отметила, что современные дети быстро развиваются, поэтому привычные методы преподавания не всегда оказываются эффективными.

– Сегодня каждый ребёнок индивидуален, и к каждому нужен особый подход. Детям бывает сложно долго сидеть на одном месте, поэтому с ними необходимо постоянно взаимодействовать, разговаривать, заинтересовывать их. Я считаю, что всё кроется в любви к своей профессии, – подчеркнула педагог.

Что думают сами школьники



Своим мнением о том, каким должен быть хороший учитель, поделилась ученица школы-лицея №70 Инкар Булан.



По её словам, педагог должен не только обладать знаниями, но и поддерживать учеников, помогать им развиваться и готовиться к самостоятельной жизни.

– На мой взгляд, хороший учитель должен быть образованным, креативным и всегда поддерживать учеников. Педагоги не только дают нам знания, но и воспитывают, помогают подготовиться к жизни. Учитель для нас как вторая мама, а школа становится вторым домом, – рассказала школьница.

В ходе встречи участники также обсудили значение образования в развитии страны, подготовку квалифицированных кадров и роль педагогов в воспитании молодого поколения.