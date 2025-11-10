В новом выпуске подкаста Taldau Talks, посвященном экономическим реформам в Казахстане, вице-премьер-министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о динамике налоговой нагрузки в стране и её значении для бюджета, передаёт BAQ.KZ

По словам Жумангарина, в период с 1995 по 2001 годы ставка НДС в Казахстане составляла 20%, к 2009 году она снизилась до 13%. Налог на прибыль в те же годы опустился с 30% до 20%. При этом общая налоговая нагрузка сократилась почти до 16%, а собираемость налогов в доходной части бюджета снизилась до 20% по сравнению с 28% в 2006 году. Даже во время кризисных 2008–2009 годов доходная часть бюджета составляла около 18%.