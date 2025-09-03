Снизят ли максимальную скорость для автомобилистов в Казахстане?
Ержан Саденов опроверг слухи о возможном снижении скоростного лимита в населённых пунктах.
Сегодня, 13:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:25Сегодня, 13:25
137
Вопрос о снижении скорости движения в городах Казахстана обсуждаться не будет, передает BAQ.kz
Об этом в кулуарах Мажилиса заявил министр внутренних дел Ержан Саденов, подчеркнув, что лимит в 60 км/ч в населённых пунктах остаётся без изменений. "В целом взять огульно сказать, что будем снижать, такого вопроса нету", — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.
По словам министра, в городах действует ограничение 60 км/ч, а вблизи школ и общественных мест скорость дополнительно регулируется дорожными знаками. "Мы будем в каждой ситуации по-разному исходить, с учётом интенсивности транспорта и особенностей участка дороги", — пояснил Саденов.
Таким образом, массового снижения допустимой скорости в населённых пунктах не предвидится.
Самое читаемое
- Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА
- Смертельное ДТП произошло в СКО, два человека погибли
- Сколько иностранных болельщиков приедет в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- В Аягозе 6-летний ребёнок погиб под колёсами: за рулём был водитель без прав
- Казахстанские братья покорили шахматный Олимп в ОАЭ