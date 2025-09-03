Вопрос о снижении скорости движения в городах Казахстана обсуждаться не будет, передает BAQ.kz

Об этом в кулуарах Мажилиса заявил министр внутренних дел Ержан Саденов, подчеркнув, что лимит в 60 км/ч в населённых пунктах остаётся без изменений. "В целом взять огульно сказать, что будем снижать, такого вопроса нету", — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам министра, в городах действует ограничение 60 км/ч, а вблизи школ и общественных мест скорость дополнительно регулируется дорожными знаками. "Мы будем в каждой ситуации по-разному исходить, с учётом интенсивности транспорта и особенностей участка дороги", — пояснил Саденов.

Таким образом, массового снижения допустимой скорости в населённых пунктах не предвидится.