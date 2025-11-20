Снова на карантин? Чем опасен новый грипп в Казахстане
Разбираем в нашем новом аналитическом материале.
Неужели нас ждет новая пандемия? Десятки тысяч уже заболевших по всей стране заставляют об этом задуматься. В больницах огромные очереди. А лекарства в аптеках не всегда можно найти. Да и вообще, можно ли сегодня лечиться самостоятельно? В новом "Разборе" BAQ.kz мы обсуждаем сложившуюся эпидемиологическую обстановку с медработниками.
