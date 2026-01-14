В связи с ухудшением погодных условий 15 января 2026 года учащиеся 0-11 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.kz.

Об этом сообщили в Управлении образования города Астаны.

Напомним, сегодня, 14 января, учащиеся 0–9 классов и первой, и второй смены также учились онлайн в связи с резким похолоданием в столице.