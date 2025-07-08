На побережье Каспийского моря в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района Мангистауской области обнаружена мёртвая рыба. Видео с тревожными кадрами появилось в социальных сетях и вызвало обеспокоенность среди местных жителей, передает BAQ.KZ.

В ответ на обращения специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии по Мангистауской области совместно с управлением рыбного хозяйства региона провели выезд на место. Были отобраны пробы морской воды для лабораторного анализа.

"Причины гибели рыбы пока не установлены. Мы провели отбор проб, результаты исследований будут обнародованы дополнительно", - сообщили в Департаменте экологии.

Пока рано говорить о масштабах возможного загрязнения или иных причинах происшествия. Однако местные жители опасаются повторения ситуаций, когда на берег Каспия выбрасывало погибших морских обитателей.

Специалисты призывают граждан сохранять спокойствие и дождаться официальных результатов анализов. В случае выявления нарушений природоохранного законодательства, будет принято соответствующее реагирование.