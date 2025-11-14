Правительство Казахстана утвердило запретительный список видов деятельности, для которых с 1 января 2026 года запрещено применять специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации. Постановление опубликовано и вступает в силу с начала следующего года, передает BAQ.kz.

По информации Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", решение стало результатом совместной работы госорганов, отраслевых ассоциаций и общественных активистов, направленной на защиту интересов честного малого бизнеса. В организации отметили, что работа над финальной версией документа позволила максимально сохранить комфортный упрощенный режим для большинства предпринимателей.

Запрет коснется 44 основных категорий деятельности, детализированных в 185 конкретных наименованиях ОКЭД. Среди них — сферы с высокой маржинальностью или жесткой государственной регламентацией.

Под запрет попадают: вся финансовая и страховая деятельность, включая банки, ломбарды и страховых брокеров; производство и оптовая реализация подакцизной продукции — табака, алкоголя, бензина, дизельного топлива и мазута (розничная продажа сжиженного газа разрешена); консультационные и маркетинговые услуги, бухгалтерия и аудит, адвокатская и нотариальная деятельность; строительство жилых и нежилых зданий, разработка проектов и реализация жилья; добыча всех видов полезных ископаемых, кроме старательства, а также оборот лома черных и цветных металлов. Кроме того, введен запрет на субаренду объектов торговых рынков категорий 1, 2 и 3, при этом минимаркеты и магазины у дома (категории 4 и 5, площадь до 200 кв. м.) остаются под упрощенным режимом.

Предпринимателям, чьи виды деятельности попадают под запрет, настоятельно рекомендуется заранее провести аудит и подготовиться к переходу на общеустановленный режим налогообложения, чтобы избежать штрафных санкций. Также важно учитывать ограничения по вычетам для сделок СНР на упрощенной декларации.