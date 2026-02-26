Отныне к мерам государственной поддержки жилья будут допускаться только те, кто прошёл инвентаризацию на портале «Оркен», сообщает BAQ.kz со ссылкой на @otbasybank_astana в Instagram.

Ранее тем, кто не прошёл проверку, отправляли SMS с 5-дневным сроком на прохождение инвентаризации. Со 2 марта уведомления рассылаться не будут, а значит, без инвентаризации вы не сможете участвовать в распределении жилья.

Чтобы пройти инвентаризацию:

1.Зайдите на сайт «Оркен» (Отбасыбанк.кз) через ЭЦП.

2.Подпишите согласие на сбор и обработку персональных данных.

3.Пройдите саму инвентаризацию — проверьте и актуализируйте ваши данные.

Отбасыбанк получает сведения об очередниках исключительно из государственных баз, чтобы помощь предоставлялась честно и только тем, кто действительно в ней нуждается.