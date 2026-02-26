Со 2 марта для участия в распределении жилья обязательна инвентаризация на «Оркен»
Отныне к мерам государственной поддержки жилья будут допускаться только те, кто прошёл инвентаризацию на портале «Оркен».
Вчера 2026, 23:01
139Фото: фото из открытых источников
Отныне к мерам государственной поддержки жилья будут допускаться только те, кто прошёл инвентаризацию на портале «Оркен», сообщает BAQ.kz со ссылкой на @otbasybank_astana в Instagram.
Ранее тем, кто не прошёл проверку, отправляли SMS с 5-дневным сроком на прохождение инвентаризации. Со 2 марта уведомления рассылаться не будут, а значит, без инвентаризации вы не сможете участвовать в распределении жилья.
Чтобы пройти инвентаризацию:
1.Зайдите на сайт «Оркен» (Отбасыбанк.кз) через ЭЦП.
2.Подпишите согласие на сбор и обработку персональных данных.
3.Пройдите саму инвентаризацию — проверьте и актуализируйте ваши данные.
Отбасыбанк получает сведения об очередниках исключительно из государственных баз, чтобы помощь предоставлялась честно и только тем, кто действительно в ней нуждается.
